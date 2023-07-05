Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфоломей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Варфоломеевна
Отец ребёнка: Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Варфоломей Иванович
Смерть
Неизвестно