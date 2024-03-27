Мунасыпов Абдулхак Хисамеддинович
Место рожденияд.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рождения1895
Дата смерти09.05.1962
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Мунасыпов Хисамеддин
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1940
Сын: Мунасыпов Мухаррам Абдулхакович
Мать ребёнка: Мунасыпова Гульсум
г.Арзамас Горьковской области РСФСР
Военная награда
Неизвестно
Мунасыпов Абдулхак Хусамеддикович. Медаль «За боевые заслуги»«За Оборону Сталинграда» Рядовой __.__.1895, Место службы: 88 отд. авто-сан. рота 4 гв. А. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28191237/
Смерть
09.05.1962
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Похороны
Неизвестно
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР