Мунасыпов Абдулхак Хисамеддинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпов Абдулхак Хисамеддинович

Место рождения

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

09.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мунасыпов Хисамеддин

Мать: не указана

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1940

Сын: Мунасыпов Мухаррам Абдулхакович

Мать ребёнка: Мунасыпова Гульсум

г.Арзамас Горьковской области РСФСР
Военная награда
Неизвестно
Мунасыпов Абдулхак Хусамеддикович. Медаль «За боевые заслуги»«За Оборону Сталинграда» Рядовой __.__.1895, Место службы: 88 отд. авто-сан. рота 4 гв. А. Награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28191237/
Смерть
09.05.1962
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Похороны
Неизвестно
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
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