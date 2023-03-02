Шоболов Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шоболов Николай Никитьевич
Мать ребёнка: Шоболова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шоболова Клавдия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шоболова Клавдия Алексеевна
Смерть
Неизвестно