Шоболов Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоболов Никита Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ДО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шоболов Николай Никитьевич

Мать ребёнка: Шоболова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шоболова Клавдия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоболова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шоболова Клавдия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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