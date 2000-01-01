Воробьева (Зайцева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Николай
Мать: Дорохова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Алексей
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Семен
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Иван
Отец ребёнка: Воробьев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Павел
Смерть
Неизвестно