Воробьева (Зайцева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Зайцева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Николай

Мать: Дорохова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Алексей

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Семен

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Иван

Отец ребёнка: Воробьев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Павел

Смерть
Неизвестно
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