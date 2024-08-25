Сафиуллин Сафиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафиуллина) Малика Сафиулловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафиуллина Минзифа
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мингараева (Сафиуллина) Магсума Сафиулловна
Мать ребёнка: Сафиуллина Минзифа
Рождение ребёнка
13.01.1901
Сын: Сафиуллин Мухаметзян Сафиуллович
Мать ребёнка: Сафиуллина Минзифа
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Мать ребёнка: Сафиуллина Минзифа
Смерть
Неизвестно