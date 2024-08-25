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Сафиуллин Сафиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафиуллина) Малика Сафиулловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафиуллина Минзифа

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мингараева (Сафиуллина) Магсума Сафиулловна

Мать ребёнка: Сафиуллина Минзифа

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Сафиуллин Мухаметзян Сафиуллович

Мать ребёнка: Сафиуллина Минзифа

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Мать ребёнка: Сафиуллина Минзифа

Смерть
Неизвестно

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