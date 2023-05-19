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(Семенова) Матрона Иванова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

09.05.1914

Дата смерти

08.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914

Отец: Семенов Иван Васильев

Мать: Семенова Федосья Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
11.05.1914
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
08.03.1915