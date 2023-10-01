Кочуров Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.?
Отец: Кочуров Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Василий Александрович
Мать ребёнка: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Павел Александрович
Мать ребёнка: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Александра Александровна
Мать ребёнка: Кочурова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
07.04.1938
Дочь: Кочурова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
06.06.1941
Сын: Кочуров Борис Александрович
Мать ребёнка: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
12.04.1949
Сын: Кочуров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кочурова Евгения
Смерть
Неизвестно