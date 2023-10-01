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Кочуров Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.?

Отец: Кочуров Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Василий Александрович

Мать ребёнка: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Павел Александрович

Мать ребёнка: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Александра Александровна

Мать ребёнка: Кочурова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
07.04.1938

Дочь: Кочурова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
06.06.1941

Сын: Кочуров Борис Александрович

Мать ребёнка: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
12.04.1949

Сын: Кочуров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кочурова Евгения

Смерть
Неизвестно

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