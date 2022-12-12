Петрашев Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), 7291-А-П, л. 454
Военная служба
19.08.15
Рядовой 1 рабочей команды. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), 7291-А-П, л. 454
Попал в плен (военное)
19.08.1915 ст.
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), 7291-А-П, л. 454
Смерть
Неизвестно