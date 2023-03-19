Морозов Герасим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Герасим Ефимович

Морозов Герасим Ефимович

Место рождения

Румыния село Слава-Черкезе, рум. Slava Cercheză

Дата рождения

1865

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Румыния село Слава-Черкезе, рум. Slava Cercheză
Рождение ребёнка
1909

Сын: Морозов Ермолай Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Румыния, село Слава Черкезе, рум. Slava Cercheză
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Калин Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1956
хутор Новопокровский, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край