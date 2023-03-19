Морозов Герасим Ефимович
Место рожденияРумыния село Слава-Черкезе, рум. Slava Cercheză
Дата рождения1865
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Румыния село Слава-Черкезе, рум. Slava Cercheză
Рождение ребёнка
1909
Сын: Морозов Ермолай Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Румыния, село Слава Черкезе, рум. Slava Cercheză
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Калин Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1956
хутор Новопокровский, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край