Кацук Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацук Феодосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кацук Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кацук Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кацук Павел

Смерть
Неизвестно