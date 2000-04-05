Себрова Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Себрова Ирина Федоровна

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Место рождения

Тетяковка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетяковка, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Херсон, Украина
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.04.2000
Москва, город федерального значения Москва
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