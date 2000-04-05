Себрова Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти05.04.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Херсон, Украина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.2000