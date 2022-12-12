Аксанов Хужахмет Галиахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксанов Хужахмет Галиахметович

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Место рождения

Усть-Тамак, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Галиахмет

Мать: не указана

Усть-Тамак, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова Минзифа Катыровна

Усть-Тамак, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова Минзифа Катыровна

Усть-Тамак, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агзам Хужахметович

Мать ребёнка: Саттарова Минзифа Катыровна

Смерть
Неизвестно
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