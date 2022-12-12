Аксанов Хужахмет Галиахметович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Галиахмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саттарова Минзифа Катыровна
Рождение ребёнка
25.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саттарова Минзифа Катыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агзам Хужахметович
Мать ребёнка: Саттарова Минзифа Катыровна
Смерть
Неизвестно