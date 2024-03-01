Сапегина (Семёнова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегина (Семёнова) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Семёнов Яков

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сапегин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапегин Дмитрий

Пуплово, Серутская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сапегин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапегин Дмитрий

Пуплово, Серутская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапегин Дмитрий

Пуплово, Серутская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапегин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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