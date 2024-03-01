Сапегина (Семёнова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Семёнов Яков
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сапегин Дмитрий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сапегин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Сапегин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапегин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапегин Дмитрий
Смерть
Неизвестно