Никитенко (Охотникова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Охотникова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1992

Отец: не указан

Мать: Решетуха Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.2014

Сын: Никитенко Марк Валентинович

Отец ребёнка: Никитенко Валентин

Рождение ребёнка
05.01.2016

Дочь: Никитенко Валерия Валентиновна

Отец ребёнка: Никитенко Валентин

Рождение ребёнка
05.02.2022

Сын: Никитенко Даниил Валентинович

Отец ребёнка: Никитенко Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Валентин

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