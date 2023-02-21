Никитенко (Охотникова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1992
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.05.2014
Сын: Никитенко Марк Валентинович
Отец ребёнка: Никитенко Валентин
Рождение ребёнка
05.01.2016
Дочь: Никитенко Валерия Валентиновна
Отец ребёнка: Никитенко Валентин
Рождение ребёнка
05.02.2022
Сын: Никитенко Даниил Валентинович
Отец ребёнка: Никитенко Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитенко Валентин