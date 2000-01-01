Пицхелаури Шио
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пицхелаури Шота
Мать: Пицхелаури Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тинико
Мать ребёнка: Пицхелаури ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Ладыко
Мать ребёнка: Пицхелаури ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариана
Мать ребёнка: Пицхелаури ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пицхелаури ?
Смерть
Неизвестно