Пицхелаури Шио — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицхелаури Шио

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пицхелаури Шота

Мать: Пицхелаури Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тинико

Мать ребёнка: Пицхелаури ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Ладыко

Мать ребёнка: Пицхелаури ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариана

Мать ребёнка: Пицхелаури ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пицхелаури ?

Смерть
Неизвестно
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