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Иван Федорович

Место рождения

Лазарево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1752 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Федор

Мать: не указана

Лазарево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Лазарево, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MQ-M9MP-9?i=826&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530
Смерть
1800
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-2CNC?i=116&wc=M699-1P8%3A224254401%2C235329501%2C235360801&cc=1929530

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