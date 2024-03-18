Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MQ-M9MP-9?i=826&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530
Смерть
1800
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-2CNC?i=116&wc=M699-1P8%3A224254401%2C235329501%2C235360801&cc=1929530