Авдотья (Евдокия) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Максим Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванович
Смерть
Неизвестно