Авдотья (Евдокия) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Максим Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванович

Огуднево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванович

Огуднево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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