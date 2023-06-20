(Алтина) Парашева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Сын: Коврижных Стафон Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Коврижных Михей Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коврижных Климонт Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Макар
Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович
Смерть
Неизвестно