(Алтина) Парашева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алтина) Парашева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Коврижных Стафон Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Коврижных Михей Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Коврижных Климонт Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Макар

Отец ребёнка: Коврижных Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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