Сперанский Николай Игоревич
Место рождения
Дата рождения09.03.1950
Дата смерти19.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1950
Рождение ребёнка
16.06.1975
Дочь: Марыкина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Сперанская Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
17.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сперанская Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
19.08.2008
Атеросклероз коронарных артерий