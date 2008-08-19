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Сперанский Николай Игоревич

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

09.03.1950

Дата смерти

19.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1950

Отец: Сперанский Игорь Васильевич

Мать: Сперанская Лидия Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.06.1975

Дочь: Марыкина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Сперанская Татьяна Евгеньевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сперанская Татьяна Евгеньевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сперанская Татьяна Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
19.08.2008
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Атеросклероз коронарных артерий
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