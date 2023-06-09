Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
20.01.1885 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.01.1885 Юхновщина крестьянин Диомид Федорович ??? крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Луневщины крестьянин Петр Федорович по жениху Вилина крестьянин Ефим Федорови... Показать все
Смерть
Неизвестно