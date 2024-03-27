Билялетдинов Хасян Сейфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билялетдинов Хасян Сейфетдинович

Место рождения

с. Уразовка

Дата рождения

1919

Дата смерти

25.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Билялетдинов Сейфетдин

Мать: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Билялова) София

Рождение ребёнка
10.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Билялова) София

Рождение ребёнка
02.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Билялова) София

Смерть
25.12.1982

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