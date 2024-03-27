Билялетдинов Хасян Сейфетдинович
Место рожденияс. Уразовка
Дата рождения1919
Дата смерти25.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Билялова) София
Рождение ребёнка
10.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Билялова) София
Рождение ребёнка
02.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Билялова) София
Смерть
25.12.1982