Студеникин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения01.10.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.10.1856 ст.
Павел Иванович, родился 1 октября1856 г. (запись №88 в МК Введ.ц.в Соф.)).
Крещение
04.10.1856 ст.
Восприемники при крещении: Лаврентий Акинфеевич Ясаков (муж Настасьи-мл. Федоровны-ст. Студеникиной (ветвь Тимаков) и Александра Федоровна-мл. Студеникина(ветвь Тимаков)
Бракосочетание
03.11.1874
Брак от 3 ноября 1874 г.(запись №57 в МК Введ.ц. в Софиевке).
Рождение ребёнка
31.10.1875 ст.
Дочь: Студеникина Матрона Павловна
Мать ребёнка: Ясакова Анна Алексеевна
Матрона родилась 31 октября 1875 г. (запись №129 в МК в Введенской церкви в с.Софиевка).
Рождение ребёнка
25.12.1877 ст.
Дочь: Студеникина Анисья Павловна
Мать ребёнка: Ясакова Анна Алексеевна
Анисья родилась 25 декабря 1877 г. в Софиевке (запись №175 в МК Введенской церкви).
Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.
Сын: Студеникин Георгий Павлович
Мать ребёнка: Ясакова Анна Алексеевна
Георгий Павлович родился 1 апреля 1882 г.(запись № 50 в МК Введ.церкви в с.Софиевка).
Рождение ребёнка
18.03.1889 ст.
Сын: Студеникин Василий Павлович
Мать ребёнка: Ясакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Сын: Студеникин Александр Павлович
Мать ребёнка: Ясакова Анна Алексеевна
Александр родился 15 февраля 1891 г. в селе Софиевка. Запись № 31 в МК Введ.церкви с. Софиевка.
Рождение ребёнка
14.07.1893 ст.
Мать ребёнка: Ясакова Анна Алексеевна
Илья родился 14 июля 1893 г. (запись №96 в Введ.церкви с.Софиевка). Запрошено и выдано Свидетельство о рождении 8/3- 36 г., т.е. жил долго.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ясакова Анна Алексеевна
Брак от 3 ноября 1874 г.(запись №57 в МК Введ.ц. в Софиевке). Православные, оба- первым браком. Обоим- по 18 лет.
Смерть
Неизвестно