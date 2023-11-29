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Вяткина Лукерья Козьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1826

Дочь: (Вяткина) Афанасия Аврамова

Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович

Бракосочетание
23.04.1828

Муж: Вяткин Абрам Иванович

Зебеи | ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.36 | https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/687052
Рождение ребёнка
21.05.1828

Сын: Вяткин Иван Абрамович

Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Вяткина) Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1833

Дочь: Калинина (Вяткина) Дарья Абрамовна

Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Вяткин Евстафий Абрамович

Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Вяткина) Марфа Абрамовна

Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вяткин Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович

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