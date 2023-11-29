Вяткина Лукерья Козьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1826
Дочь: (Вяткина) Афанасия Аврамова
Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович
Бракосочетание
23.04.1828
Зебеи | ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.36 | https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/687052
Рождение ребёнка
21.05.1828
Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Вяткина) Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1833
Дочь: Калинина (Вяткина) Дарья Абрамовна
Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Вяткин Евстафий Абрамович
Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Вяткина) Марфа Абрамовна
Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Вяткин Абрам Иванович