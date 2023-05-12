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Конина Анна Михайловна
Конина Анна Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Конин Михаил Константинович
1915 г.р.
Мать
Конина (Елисина) Феодосия Федоровна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Конин Михаил Константинович
Мать:
Конина Феодосия Федоровна
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