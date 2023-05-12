Конина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Конин Михаил Константинович

Мать: Конина Феодосия Федоровна