Ливен (Пассе (Гаугребен)) Шарлотта Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливен (Пассе (Гаугребен)) Шарлотта Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ливен Христофор Андреевич

Отец ребёнка: Ливен Отто-Генрих

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливен Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ливен Отто-Генрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ливен Карл Андреевич

Отец ребёнка: Ливен Отто-Генрих

Смерть
Неизвестно