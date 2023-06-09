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Сергеев Иван

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Сергей

Мать: Ананьева Гликерия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Жена: Максимова Пелагея

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетель Федор Агопофондов
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.

Дочь: Иванова Екатерина

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.

Дочь: Иванова Варвара

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.10.1887 ст.

Дочь: Иванова Зинаида

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.

Дочь: Иванова Хиона?

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Дочь: Иванова Галина

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.

Сын: Иванов Илья

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Евдокия

Смерть
Неизвестно