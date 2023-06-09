Сергеев Иван
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: Сергей
Мать: Ананьева Гликерия
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Жена: Максимова Пелагея
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетель Федор Агопофондов
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.
Дочь: Иванова Екатерина
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.
Дочь: Иванова Варвара
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Рождение ребёнка
08.10.1887 ст.
Дочь: Иванова Зинаида
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Рождение ребёнка
01.03.1891 ст.
Дочь: Иванова Хиона?
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Дочь: Иванова Галина
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Рождение ребёнка
17.07.1897 ст.
Сын: Иванов Илья
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Евдокия
Смерть
Неизвестно