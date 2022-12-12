Корякова Елизавета Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякова Елизавета Геннадьевна

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Место рождения

Красный Яр, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1990

Отец: Потапов Геннадий Васильевич

Мать: Потапова Лариса Александровна

Красный Яр, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
25.07.2008

Муж: Коряков Евгений Викторович

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.2008

Сын: Коряков Арсений Евгеньевич

Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович

Рождение ребёнка
23.06.2015

Сын: Коряков Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович

Рождение ребёнка
11.07.2022

Сын: Коряков Фёдор Евгеньевич

Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович

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