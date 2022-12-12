Корякова Елизавета Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1990
Бракосочетание
25.07.2008
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.2008
Сын: Коряков Арсений Евгеньевич
Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович
Рождение ребёнка
23.06.2015
Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович
Рождение ребёнка
11.07.2022
Отец ребёнка: Коряков Евгений Викторович