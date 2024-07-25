Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.10.1811

Сын: Чистяков Яков Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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