Матюкова Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1918
Дата смерти21.07.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1918
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матюков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матюков Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1982
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область