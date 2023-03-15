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Матюкова Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1918

Дата смерти

21.07.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1918

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Иван Филиппович

Смерть
21.07.1982
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область