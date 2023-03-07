Останина Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Васса Иванова

Останина Васса Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Останин Федот Ефимов

Отец ребёнка: Останин Ефим Иванов

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Останин Ефим Иванов

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Ефим Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close