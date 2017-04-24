(Шляхтер) Исана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шляхтер) Исана

(Шляхтер) Исана

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.08.1933

Дата смерти

24.04.2017

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933

Отец: Шляхтер Макс

Мать: Софья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герберг Александр

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герберг Александр

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
МИСИ
Смерть
24.04.2017
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Vagankovo