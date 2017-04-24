(Шляхтер) Исана
Место рождения
Дата рождения28.08.1933
Дата смерти24.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933
Отец: Шляхтер Макс
Мать: Софья
Рождение ребёнка
27.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герберг Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герберг Александр
Образование
Неизвестно
МИСИ
Смерть
24.04.2017
Похороны
Неизвестно
Vagankovo