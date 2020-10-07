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Лохматова Мая Лазаревна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.08.1934

Дата смерти

07.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1934

Отец: Энкин Лазарь Самуилович

Мать: Энкина Наталья Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1954

Сын: Лохматов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лохматов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.05.1959

Дочь: Ермакова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Лохматов Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лохматов Алексей Яковлевич

Смерть
07.10.2020
Брикет, Рузский, Московская область