Лохматова Мая Лазаревна
Место рождения
Дата рождения10.08.1934
Дата смерти07.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1934
Отец: Энкин Лазарь Самуилович
Мать: Энкина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
24.09.1954
Сын: Лохматов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лохматов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.05.1959
Дочь: Ермакова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Лохматов Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2020
Брикет, Рузский, Московская область