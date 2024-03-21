Блахин Никифор Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Филипп Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Блахина Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Блахина Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Блахина Варвара Никифорова
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
?.02.1816
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Февронья
Смерть
1843