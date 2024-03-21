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Блахин Никифор Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Филипп Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блахин Федор Никифоров

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блахин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Февронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Блахина Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Блахин Антон Никифоров

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Блахина Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Блахина Варвара Никифорова

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Блахин Марк Никифоров

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Блахин Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Блахин Яков Никифоров

Мать ребёнка: Февронья

Смерть
1843

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