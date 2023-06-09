Башкирова Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1864
Дата смертиПосле 02.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1864
Отец: Демин Яков Дементьевич
Мать: Арина Ларионовна
Крещение
14.05.1864
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1890
Дочь: Дарья Архиповна
Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич
Бракосочетание
До 28.03.1890
Рождение ребёнка
31.10.1892
Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
23.09.1894
Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
09.09.1897
Сын: Башкиров Александр Архипович
Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
16.07.1902
Сын: Башкиров Прокопий Архипович
Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
02.12.1904
Сын: Башкиров Александр Архипович
Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.12.1904