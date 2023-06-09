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Башкирова Пелагея Яковлевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.05.1864

Дата смерти

После 02.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1864

Отец: Демин Яков Дементьевич

Мать: Арина Ларионовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.05.1864
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1890

Дочь: Дарья Архиповна

Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 28.03.1890

Муж: Башкиров Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
31.10.1892

Сын: Башкиров Яков Архипович

Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Башкиров Фёдор Архипович

Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1897

Сын: Башкиров Александр Архипович

Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1902

Сын: Башкиров Прокопий Архипович

Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1904

Сын: Башкиров Александр Архипович

Отец ребёнка: Башкиров Архип Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.12.1904