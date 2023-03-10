Кошелева Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Михайлович

Мать: Наталья Васильевна?

Рождение ребёнка
04.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
12.09.1949

Сын: Кошелев Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Кошелев Леонид Николаевич

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
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