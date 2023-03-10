Кошелева Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Михайлович
Мать: Наталья Васильевна?
Рождение ребёнка
04.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошелев Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1949
Отец ребёнка: Кошелев Леонид Николаевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно