Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофья

Софья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2006

Отец: не указан

Мать: Щукина Татьяна Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close