Дроздов Леонид
Место рожденияХэнфорд-Он-Бэгли
Дата рождения26.08.01
Дата смерти23.07.85
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.01
Отец: не указан
Мать: не указана
Хэнфорд-Он-Бэгли
Расса: Человек Национальность: Русский
Бракосочетание
26.08.24
Жена: Дроздова Мизуки
Тартоза
Место жительства
28.08.24
Острова Сулани
Характер: Эксцентричный, Практичный, Утонченный вкус, Душа компании, Охотник за бурями, Школьный аттестат
Работа или профессия
03.09.24
Острова Сулани
Проректор по учебной работе
Рождение ребёнка
28.08.36
Дочь: Ваторе Антонина Леонидовна
Мать ребёнка: Дроздова Мизуки
Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Рождение ребёнка
29.08.56
Дочь: Волкова Анастасия Леонидовна
Мать ребёнка: Дроздова Мизуки
Острова Сулани
Расса: Оборотень Национальность: Японка
Рождение ребёнка
29.08.56
Дочь: Петрова Ада Леонидовна
Мать ребёнка: Дроздова Мизуки
Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Смерть
23.07.85
Острова Сулани
От старости Жизненная цель: Лучший бармен❌