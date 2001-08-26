Дроздов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Леонид

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Место рождения

Хэнфорд-Он-Бэгли

Дата рождения

26.08.01

Дата смерти

23.07.85

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.01

Отец: не указан

Мать: не указана

Хэнфорд-Он-Бэгли
Расса: Человек Национальность: Русский
Бракосочетание
26.08.24

Жена: Дроздова Мизуки

Тартоза
Место жительства
28.08.24
Острова Сулани
Характер: Эксцентричный, Практичный, Утонченный вкус, Душа компании, Охотник за бурями, Школьный аттестат
Работа или профессия
03.09.24
Острова Сулани
Проректор по учебной работе
Рождение ребёнка
28.08.36

Дочь: Ваторе Антонина Леонидовна

Мать ребёнка: Дроздова Мизуки

Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Рождение ребёнка
29.08.56

Дочь: Волкова Анастасия Леонидовна

Мать ребёнка: Дроздова Мизуки

Острова Сулани
Расса: Оборотень Национальность: Японка
Рождение ребёнка
29.08.56

Дочь: Петрова Ада Леонидовна

Мать ребёнка: Дроздова Мизуки

Острова Сулани
Расса: Русалка Национальность: Русская
Смерть
23.07.85
Острова Сулани
От старости Жизненная цель: Лучший бармен❌