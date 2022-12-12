Калужинова (Шитилина) Федосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Шитилина) Федосья Александровна

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Место рождения

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.

Дочь: Калужинова Екатерина

Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.

Сын: Калужинов Иван

Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.

Дочь: Калужинова Анна Александровна

Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.03.1905 ст.

Сын: Калужинов Гавриил

Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.

Дочь: Калужинова Матрена Александровна

Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Александр Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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