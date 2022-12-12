Калужинова (Шитилина) Федосья Александровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.
Дочь: Калужинова Екатерина
Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.
Сын: Калужинов Иван
Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.
Дочь: Калужинова Анна Александровна
Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
22.03.1905 ст.
Сын: Калужинов Гавриил
Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.
Дочь: Калужинова Матрена Александровна
Отец ребёнка: Калужинов Александр Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно