Калинина Домна Семёнова
Место рожденияТатьево
Дата рождения1763
Дата смерти1806
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Семён
Мать: не указана
Татьево
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Калинина Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Калинина Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Калинин Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлов
Сын от первой жены
Смерть
1806