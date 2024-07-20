Калинина Домна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Домна Семёнова

Калинина Домна Семёнова

avatar

Место рождения

Татьево

Дата рождения

1763

Дата смерти

1806

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Семён

Мать: не указана

Татьево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Калинина Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлов

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Калинина Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлов

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Калинин Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлов

Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Сын от первой жены
Смерть
1806
Татьево, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.