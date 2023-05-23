Павлова (Топоркова) Юлия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Топоркова) Юлия Геннадьевна

Павлова (Топоркова) Юлия Геннадьевна

avatar

Место рождения

Сахалинская обл. п. Ново-Александровск

Дата рождения

28.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1973

Отец: Топорков Геннадий Сергеевич

Мать: Топоркова Тамара Алексеевна

Сахалинская обл. п. Ново-Александровск
Бракосочетание
19.10.1991

Муж: не указан

г. Южно-Сахалинск
Рождение ребёнка
20.07.1995

Сын: Павлов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно