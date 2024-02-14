Медведев Павел Иванович
Место рождения?
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведев) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1947
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
17.02.1961
Смерть
Неизвестно