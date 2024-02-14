Медведев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Павел Иванович

Место рождения

?

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведев) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
17.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Курлаева) Василиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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