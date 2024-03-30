Дуля Никита Димитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Дуля Димитрий Андреев
Мать: Дуля Татиана Мартинова
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Рудич Любовия Никитина
Мать ребёнка: Дуля Мария Антонова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Дуля Леонтий Никитин
Мать ребёнка: Дуля Мария Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуля Мария Антонова
Смерть
Неизвестно