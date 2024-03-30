Дуля Никита Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуля Никита Димитриев

Дуля Никита Димитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Дуля Димитрий Андреев

Мать: Дуля Татиана Мартинова

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Рудич Любовия Никитина

Мать ребёнка: Дуля Мария Антонова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Дуля Леонтий Никитин

Мать ребёнка: Дуля Мария Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуля Мария Антонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close