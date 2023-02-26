(Дебердеева) Гульзяй Якуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дебердеева) Гульзяй Якуповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Дебердеев Якуп углы

Мать: Ориана Елеева

Смерть
Неизвестно
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