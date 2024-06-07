Рудик (Холкина) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Холкина) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Г. Новосибирск,

Дата рождения

28.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1968

Отец: Холкин Анатолий Иванович

Мать: Холкина Мария Николаевна

Г. Новосибирск,
Бракосочетание
30.05.1986

Муж: Рудик Юрий Адамович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Отдел ЗАГС Советского района города Новосибирска
Рождение ребёнка
10.05.1987

Сын: Рудик Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Рудик Юрий Адамович

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
06.05.1990

Дочь: Тимофеева Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Рудик Юрий Адамович

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