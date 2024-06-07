Рудик (Холкина) Татьяна Анатольевна
Место рожденияГ. Новосибирск,
Дата рождения28.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1968
Отец: Холкин Анатолий Иванович
Мать: Холкина Мария Николаевна
Г. Новосибирск,
Бракосочетание
30.05.1986
Муж: Рудик Юрий Адамович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Отдел ЗАГС Советского района города Новосибирска
Рождение ребёнка
10.05.1987
Сын: Рудик Денис Юрьевич
Отец ребёнка: Рудик Юрий Адамович
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
06.05.1990
Дочь: Тимофеева Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Рудик Юрий Адамович