Серов Иоанн Иоанникиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Серов Иоаникий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Серов Константин Иванович
Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
20.05.1893
Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
23.09.1894
Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.1896
Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.02.1898
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.02.1898
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.09.1901
Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева
Рождение ребёнка
18.01.1906
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева
Рождение ребёнка
25.07.1907
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева
Рождение ребёнка
27.09.1910
Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева
Волосово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно