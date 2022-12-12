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Серов Иоанн Иоанникиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Серов Иоаникий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Серов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Серов Константин Иванович

Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Серов Никита Иванович

Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Серов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Серов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
17.02.1898

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
17.02.1898

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Серова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
17.09.1901

Сын: Серов Феодор Иванович

Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева

Рождение ребёнка
18.01.1906

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева

Рождение ребёнка
25.07.1907

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Серов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Серова Евфимия Матфеева

Волосово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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