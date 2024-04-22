Данила Игнатьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1777
Отец: Игнатий Козьмин (Ич)
Мать: Федосья Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Евдокея Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Васса Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Иван Данилов (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Иван Данилов (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Пелагея Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1856