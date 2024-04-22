Данила Игнатьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Игнатьев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Игнатий Козьмин (Ич)

Мать: Федосья Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Евдокея Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Васса Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Иван Данилов (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Иван Данилов (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Пелагея Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1856
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