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Вороненков Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1932

Дата смерти

24.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1932

Отец: Вороненкова Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1956

Сын: Вороненков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Вороненкова Татьяна Алексеевна

Першутино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1963

Сын: Вороненков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Вороненкова Татьяна Алексеевна

Першутино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вороненкова Татьяна Алексеевна

Смерть
24.05.1976
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