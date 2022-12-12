Вороненков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1932
Дата смерти24.05.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1932
Отец: Вороненкова Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1956
Сын: Вороненков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Вороненкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.09.1963
Сын: Вороненков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Вороненкова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1976