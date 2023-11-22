Зобов Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗобов Карп Иванович

Зобов Карп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зобов Иван Матвеевич

Мать: Зобова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Карповна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Алексей Карпович

Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Пётр Карпович

Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Карповна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Никифор Карпович

Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Карповна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Фёдор Карпович

Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close