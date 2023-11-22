Зобов Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зобов Иван Матвеевич
Мать: Зобова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Карповна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Пётр Карпович
Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Карповна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Карповна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Фёдор Карпович
Мать ребёнка: Зобова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно