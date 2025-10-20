Иванова (Дихтиренко) Елена Андреевна 22.08.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Дихтиренко) Елена Андреевна

Автор
ПБ
Буденков П.

женский, родилась 22.08.1945, Петрани, Вінницька область

умерла 15.10.2025, Ржев, город Ржев, Тверская область

Отец
Дихтиренко АндрейНеизвестно г.р.
Мать
Дихтиренко СтепанидаНеизвестно г.р.
Супруги
Буденков Юрий Сергеевич16.02.1941 г.р.
Иванов Виталий Александрович04.12.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1945

Отец: Дихтиренко Андрей

Мать: Дихтиренко Степанида

Петрани, Вінницька область

Рождение ребёнка
13.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Юрий Сергеевич

Ржев, город Ржев, Тверская область

Бракосочетание
30.03.1966

Муж: Буденков Юрий Сергеевич

Ржев, город Ржев, Тверская область

Развод
15.03.1983

Муж: Буденков Юрий Сергеевич

Ржев, город Ржев, Тверская область

Бракосочетание
22.07.1983

Муж: Иванов Виталий Александрович

Ржев, город Ржев, Тверская область

Смерть
15.10.2025
Ржев, город Ржев, Тверская область

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