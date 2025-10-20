Иванова (Дихтиренко) Елена Андреевна
женский, родилась 22.08.1945, Петрани, Вінницька область
умерла 15.10.2025, Ржев, город Ржев, Тверская область
ОтецДихтиренко АндрейНеизвестно г.р.
МатьДихтиренко СтепанидаНеизвестно г.р.
Супруги
Буденков Юрий Сергеевич16.02.1941 г.р.
Иванов Виталий Александрович04.12.1939 г.р.
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Рождение
22.08.1945
Отец: Дихтиренко Андрей
Мать: Дихтиренко Степанида
Петрани, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буденков Юрий Сергеевич
Бракосочетание
30.03.1966
Развод
15.03.1983
Бракосочетание
22.07.1983
Смерть
15.10.2025