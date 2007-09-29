Возмитель (Кондабарова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возмитель (Кондабарова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1955

Дата смерти

29.09.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1955

Отец: Кондабаров Иван

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2007
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