Возмитель (Кондабарова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1955
Дата смерти29.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1955
Отец: Кондабаров Иван
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2007